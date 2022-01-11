Başar: En etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz

Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 45. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile gidilen seçimde başkanlığa Şadi Başar seçildi.

Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Tek liste ile girilen Genel Kurul seçimlerinde geçerli oyların tamamını alan Şadi Başar başkanlığa seçildi. Şadi Başar başkanlık görevini 2010 yılından beri oda başkanlığını yürüten Ali İhsan Bostan'dan devraldı.

Keresteciler Derneği'nde gerçekleştirilen ve ANKESOB YKÜ - İyi Su Kaynak Suları Maden Suları Bayileri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Adem Can'ın Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda açılış konuşması yapan Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 44. dönem Başkanı Ali İhsan Bostan, tüm katılımcılara teşekkür ettikten sonra; “Dünya hızla değişiyor. Sosyal yapının temelini oluşturan küçük işletmelerin gelişmesi, toplumsal kalkınmanın temel göstergesidir. Bu nedenle esnaf ve sanatkârımızın eğitim ve finansman açıdan korunup desteklenmeye ihtiyacı var. Odamız, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler üzerinde çalışarak, döşemecilik mesleğinin geleceği için üye esnaf ve sanatkârı ile uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Koronavirüs salgını, hammadde teminindeki sorunlar ve üretim maliyetlerimizdeki artışlara rağmen biz, meslek etiğimize ve değerlerimize bağlı kalarak, karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan canla başla çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için katma değer yaratmaya yılmadan devam edeceğiz.” dedi.

"SESLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Genel kurulda gündem maddeleri sırasıyla görüşülerek, 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı başkan Ali İhsan Bostan ve yönetimi oy birliği ile ibra edildi. Görüşülen gündem maddeleri sonrası tek liste ile gidilen seçimde kullanılan oyların tamamını alan Şadi Başar, oda başkanı seçildi. Seçim sonucunda genel kurula seslenen Şadi Başar konuşmasına, görevi devraldığı Ali İhsan Bostan’a teşekkür ederek başladı ve yönetim kurulunda birlikte çalışmaya devam edeceklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasına birlik ve beraberlik vurgusu yaparak devam eden Başar; "Mobilyacılık sektöründe önemli bir yer tutan döşemeci esnaf ve sanatkârının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerle uyum sağlayarak geliştirilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması, mesleğe çırak yetiştirilerek sanatın gelecek nesillere aktarılması, faaliyetlerimizin temel unsurları olacaktır. Bundan sonra da yönetim olarak her zaman sesi olduğumuz esnaf ve sanatkarlarımıza ve sektörümüze büyük bir gayret ve şevkle en etkin ve verimli bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel Kurul sonuçları tüm camiamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Şadi Başar başkanlığındaki yeni yönetimi şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Şadi Başar (Başkan), Ali İhsan Bostan, Hüseyin Ar, Şadan Gencer, Noman Dündar, Ekrem Kayaer ve Necati Tuzcu. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Mevlüt Ayyıldız, Hakan Ünlü ve Yasin Demirkol.