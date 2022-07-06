Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı

Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 29. yılında törenle anıldı.

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

Vali Mehmet Makas, Başbağlar'da yaşanan katliamın birlik ve beraberliğe yapılan bir saldırı olduğunu aktardı.

"Milletimiz tarihin hiçbir safhasında hiçbir millete zulüm etmemiştir"

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir insana zulüm etmediğini, mazluma silah çekmediğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Bu millet tarihi ve kutlu yürüyüşünü hep insan odaklı, adaleti sağlamanın ve hoşgörüyü sağlayalım, ilahi Kelimetullah’tan yana bir millet olmuştur. İlahi Kelimetullah’ı tüm dünya yayalım diye yürüyüş yapmış bir millettir. Ama bütün bunların üstünde İslam'dan müşerref olmadan önce de ve sonrasında da merhametiyle de dünyaya iz bırakmış bir millet. Bizim milletimiz Atatürk’ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen, milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon’dan, üç kıtada at koşturduğu dönemlere kadar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi de dahil, hiçbir millete zulüm etmemiştir."

Vatandaşa kurşun sıkanların bu milletin ferdi olmadığına vurgu yapan Makas, "Madımak'ta canlarımıza kıyan kimse, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz, olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir. Mesele vatan, millet olmadığı müddetçe silah çekmemiş, cana kıymamış, hak hukuk olmadığı müddetçe böyle bir hareket içine girmemiştir." diye konuştu.

"Yüreklerde kapanmayan bir yara"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Başbağlar Katliamı'nın yüreklerde kapanmayan bir yara olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise saldırıyı yapanları kınayarak, terörün hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini ve Başbağlar’da yaşananların yürekleri yakan en büyük acılardan birisi olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuşmasında Sivas ve Başbağlar katliamının hunharca yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise hayatını kaybeden 33 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek, "Aslında iki duyguyu burada birlikte yaşıyoruz. O günü hatırladıkça üzülüyoruz çünkü yaşadığınız acının tarifi olmadığını biliyor ve şehitlerimizin acısını dün gibi yüreğimizde hissediyoruz. Fakat sizlerin bu dik duruşunu, vakarını gördükçe de gururlanıyoruz. Sizlerin vatana, millete, bayrağa, ezana olan sevginiz ve sadakatiniz bize güç veriyor." diye konuştu.

Başbağlar muhtarı Mustafa Akarpınar, 29 yıl önce yaşananlardan ötürü adaletin tecelli etmesini isteyerek, “Adalet istiyoruz, bu talebimiz yalnız Başbağlar şehitleti için değil, ülkemizde tüm faili meçhul kalmış davaların mazlumları için de adalet istiyoruz. Yaşanan acılara rağmen 'vatan sevgisi imandandır' düsturu ile vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitlik anıtına geçerek, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İstanbul'da anma programı düzenlendi

Hafızalardan silinmeyen Başbağlar Katliamı'nın 29'uncu yılında Başbağlar Köyü Derneğince Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Başbağlar Katliamı'na ilişkin yıllarca süren davadan sonuç çıkmadığını, bu durumun kendilerine acı verdiğini söyledi.

Bu davanın yeniden açılması gerektiğini dile getiren Bayram, şunları belirtti:

"Onun için bütün STK'lardan da destek istiyoruz. Hukuki mücadelesini yapacağız. Rahmetli Yazıcıoğlu dosyası da kapanmıştı, açıldı. Bunun gibi nice davalar açıldı. Bundan sonraki süreçte de İstanbul milletvekili olarak Erzincan'ın bir insanı, bir evladı olarak bu davayı kadıya bırakmayacağız. İtirafçılar davada 'şunlar şunlar' diye tarif ediyor, o günün mahkeme hakimi 'Dinlemeye gerek yok' diyor. Böyle bir yargılama olabilir mi? Neticede usul eksikliklerden, gerekli delillerin toplanmamasından dolayı bu davanın yeniden açılarak yargılanmalarını haykırıyorum."

Bu konuda gerekli çalışmayı TBMM'de de yapacaklarını vurgulayan Bayram, "Bu olayları karanlıkta bırakırsak bundan sonra da bu karanlık olaylar sürmeye devam eder." dedi.

"Uğradığımız bunca badireye rağmen bir araya gelmeyi başardık"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Türk milletinin tarih boyunca büyük badirelerle sınanmış, acılarla yoğrulmuş, büyük ve çileli bir millet olduğunu söyledi.

Türk milletinin zulme uğrasa da hiçbir zaman zalimlerden olmadığını vurgulayan Turan, "Asla masum canlara kıymadık, daima mazlumun yanında olduk. Uğradığımız bunca badireye rağmen de bir araya gelmeyi başardık." diye konuştu.

Turan, Başbağlar'da 29 yıl önce 33 vatandaşın terör saldırısında alçakça katledildiğini hatırlatarak, katliamın acısının ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi.

Türk milletinin ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine göz dikenlere karşı her zaman tek vücut olduğunu, milletin karanlık hesapları olan bölücü terör örgütlerinin ve şebekelerinin tuzaklarına düşmediğini anlatan Turan, "Sivas'ta Madımak'ta menfur saldırıyı yapanlar kimler ise aynı eller Başbağlar'da da milletimizi birbirine düşürmek için büyük saldırıyı yaptılar. Milletimiz büyük ferasetiyle öngörüsüyle bunu savdı." diye konuştu.

Yetişen nesilleri daha büyük felaketlerden korumak için Başbağlar'daki katliamın unutulmaması gerektiğine işaret eden Turan, şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ise katliamla alakalı adaletin tecelli etmesi için mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

29 yıl önce Başbağlar'da yanan zalim ateşinin sönmediğini, kara dumanın halen dağılmadığını belirten Dikkaya, "Madımak'ta ve Başbağlar'da katliam düzenleyen zalimler, milletimizin feraseti sayesinde kirli emellerine ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında katliama ilişkin yanıt aradığı 22 soruyu sıralayan Dikkaya, şunları kaydetti:

"Onur ve gururla söyleyebiliriz ki biz Başbağlar halkı olarak o gün basiret ve ferasetimizle Türkiye üzerinde oynanmak istenen bu oyuna gelmedik ve köyümüzü de hiçbir zaman terk etmedik. Savcılarımızdan gerekeni yapmalarını ve kimlerin bu katliamda rolünün olduğunu bulmalarını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 olayları kapsamında Başbağlar Katliamı ile ilgili araştırma ve inceleme komisyonu kurarak çok yönlü ve yerinde inceleme yapmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun akamete uğrayan Başbağlar dosyasını yeniden incelemeye alması hususunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan arz ve talep etmekteyiz."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Günday ve bazı katılımcılar da programda konuşma yaptı.

Programa, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer, MHP Fatih İlçe Başkanı Mehmet Celep, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli, Gelecek Partisi Fatih İlçe Başkanı Bedir Baysal, belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.