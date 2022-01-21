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Başıboş eşekler 'donmasın' diye toplanıp barınağa getirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında başıboş eşekler, donma tehlikesine karşı belediye ekipleri tarafından toplanıp barınağa götürüldü.
Başıboş eşekler 'donmasın' diye toplanıp barınağa getirildi

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçeyi etkileyen kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 12 derecelere kadar düşünce kırsal bölgelerdeki başıboş eşeklerin, donma tehlikesine karşı toplanıp barınağa alınması talimatı verdi. Ekipler, gece saatlerinde ilçe kırsalındaki başıboş 20 eşeği, kamyonetlerle barınağa taşıdı.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, kırsal bölgelerde başıboş hayvanları barınaklarda korumaya almaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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