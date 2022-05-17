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Başına keserle vurup öldürdükten sonra cesedi yakmışlar

Adem Tan'ı, dini nikah birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla başına keserle vurarak öldüren Ümit G.'nin, sevgilisi ile cesedi bir battaniyeye sardıktan sonra kaldıkları çadırın 200 metre ilerisine taşıyıp, burada yaktıkları öğrenildi.
Başına keserle vurup öldürdükten sonra cesedi yakmışlar

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan  Ümit G. ve dini nikah birlikte yaşadığ Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı. Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  Emniyette yapılan sorguda, Ümit G.'nin Adem Tan'ı tanıdığını, birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği için başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

BATTANİYEYE SARIP TAŞIMIŞLAR

Emniyette suçlarını itiraf eden Ümit G. ile Necla T.'nin,  tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurarak öldürdükten sonra cesedini bir battaniyeye sararak kaldıkları çadırın 200 metre ilerisine taşıdıkları ve burada cesedi yaktıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Mamur Baba bölgesine götürülen şüphelilerin gösterdiği noktada Adem Tan'ın tanınmaz haldeki cansız bedenine ulaşıldı. İşçi emeklisi evli 2 çocuk babası Adem Tan'ın ölümünün ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ile Necla T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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