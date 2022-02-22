  • BIST 2.001,40
  • Altın 840.861
  • Dolar 13.762
  • Euro 15.5878
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi

Kahramanmaraş'ta özel bir bankada müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına silah dayadığı suçlamasıyla banka müdürü Turabi K., alınan ifadesinde, şikayetçi olunmasını gerektiren bir neden bulunmadığını, şaka yaptığını öne sürdü.
Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi

Kentte 22 Temmuz 2020'de özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana gelen olayda şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına dayadı.

Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle şikayetçi olması üzerine, olayın ardından işine son verilen banka müdürü Turabi K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada mahkeme heyeti, davaya katılmayan Turabi K.'nin yaşadığı yerde talimatla ifadesinin alınması kararını verdi. Karar üzerine Turabi K., Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'PERSONEL DE ŞAŞIRDI' 
Turabi K., tehdidin söz konusu olmadığı iddiasını yineleyerek, "Olay tamamen şakadan kaynaklıdır. Melis B.'nin neden şikayetçi olmasına neden bulamıyorum. Çalıştığımız şubedeki tüm personel de bu olaya şaşırmıştır, çünkü gerçekten şakaydı" dedi.

Olaydan sonra Melis B.'yi arayarak 'Ölmeye, öldürmeye geliyorum' şeklinde tehdit ettiği iddialarının sorulması üzerine Turabi K., "Benim yaptığım aramaların sebebi Melis B.'ye bu şakaya neden tepki verdiğini öğrenmek amaçlıydı. Bu telefon görüşmesi olurken Melis B.'nin ağabeyi bana 'öldürmeye mi geliyorsun?' diye birkaç kez sormuş, ilkinde tam ne dediğini anlamamakla 'Evet' diye bir kelime ağzımdan çıkmış. Konuşmanın devamında bana tekrar, 'ölmeye mi öldürmeye geliyorsun?' dediğinde 'Hayır, hayır' diye söylüyorum. Benim kastım kesinlikle kimseye zarar vermek değildi" sözleriyle kendisini savundu.

Turabi K.'nin ifadesinin alınmasının ardından mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta yabancı plakalı araçtaki 19 kilo eroini 'Stark' buldu22 Şubat 2022 Salı 11:00
  • Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı22 Şubat 2022 Salı 10:35
  • Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı22 Şubat 2022 Salı 10:17
  • 60 milyar liralık destek paketi başvuruları başladı22 Şubat 2022 Salı 10:13
  • Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı22 Şubat 2022 Salı 10:03
  • Avcılar'da komşularının paspaslarını ve su sayaçlarını ateşe verdi22 Şubat 2022 Salı 10:02
  • Akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı22 Şubat 2022 Salı 10:00
  • Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem22 Şubat 2022 Salı 10:00
  • Çin'den ilk açıklama: Putin'den Rus birliklerine 'Ukrayna'ya girin' talimatı22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi22 Şubat 2022 Salı 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti