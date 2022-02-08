Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede yapımı devam eden Cumhuriyet Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Kulesi'nin iç kısımlarında asma tavan, armatür ve seramik imalatı ile iklimlendirme sistemi montajı devam ediyor.

İnşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Altınok, Cumhuriyet Kulesi'ndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. Altınok, "Ankara eşi benzeri olmayan bir gerdanlık kazanıyor. Baktığınız zaman yukarıdan görünmeyen ancak alt kısımda çok büyük bir alanda kapsamlı bir çalışma var. İmalatlara hız verdik, Cumhuriyet Kulemizi en kısa sürede tamamlayıp şehrimize, ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsilen inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin Başkentin sembol projesi olduğunu vurgulayan Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ilçe belediyesi kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Cumhuriyet Kulemiz, Ankara'nın en güzel simgesi olacak. Üzerinde paraşütle atlama noktası, uzay seyir terası ve bilim merkezi de yer alacak. Bu büyük yıldız, çok yakında Başkentle buluşacak."