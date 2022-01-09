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Başkan Altınok: "Kazak kardeşlerimize sesleniyorum..."

Kazakistan'da yakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan ve hükümetin istifasına yol açan olaylara ilişkin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok birlik çağrısında bulundu. 
Başkan Altınok: "Kazak kardeşlerimize sesleniyorum..."

Kazakistan’da yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Başkan Altınok, “ Kazak kardeşlerimize sesleniyorum; lütfen birliğinizi, beraberliğinizi sağlayın. Nursultan Nazarbayev gibi bir lider sizin için bir şanstır. Oyunlara gelmeyelim. Geleceğimizi, ülkemizi mahvetmeyelim. Asırlar boyu istiklal beklendi, hürriyet beklendi, hür bir devlet, hür bir ülke beklendi. Bunlar çok büyük nimet. Orta Asya’nın parlayan yıldızıdır Kazakistan.” dedi.

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“NAZARBAYEV’İN ETRAFINDA TOPLANILMALI”
Kazak halkının kurucu liderleri Nursultan Nazarbayev’in etrafında toplanarak sükûnetlerini korumaları gerektiğinin altını çizen Altınok şunları söyledi:
“Nursultan Nazarbayev tertemiz yönetimiyle Kazakistan’ı kısa bir sürede ciddi anlamda geliştirdi. Hayal edilemeyecek yerlere taşıdı. Bütün dünyada Kovid sebebiyle zamlar var, bütün dünyanın ekonomisi zorda, bunu görmek lazım. Lütfen oyunlara gelmeyelim, evlerimize dönelim, devletimize ve ülkemize sahip çıkalım, Nursultan Nazarbayev’in etrafında toparlanalım. Bir gün eyvah dememek için lütfen kısa sürede teenniyi hâkim kılalım. Oyun büyük, oyunların farkında olalım. Size bu silahları verenler dost değil düşmandır, bunu iyi bilin. Kolay değil; vatan için birçok bedel ödenmiş. Birçok yiğidin şehadeti olmuş, birçok yiğit ömrünü hürriyet için adamış. Lütfen onların kemiklerini sızlatmayalım. Teenniyi hâkim kılalım, birlik ve beraberliğimizi sağlayalım.”

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