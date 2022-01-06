Başkan Altınok'tan okullara yeni yıl ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki okullara gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını tebrik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki okullara gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını tebrik etti. Altınok, “Yeni yıl çocuklarımıza, öğretmenlerimize, ailelerimize, devletimize ve milletimize hayırlar getirsin. Yeniden kapanma olmadan ikbalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarına devam etmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyor, her bir evladımıza 2022’nin başarı ve şans getirmesini diliyorum.” dedi.

Başkan Altınok ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi’nde eğitim veren Çizmeci İlkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette ise minik öğrencilerin sıcak ilgisiyle karşılaştı. Onlarla uzun süre sohbet ederek bir dizi önerilerde bulunan Altınok aynı zamanda okul idarecilerinin de taleplerini dinleyerek okul bahçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Buradaki ziyaretinin ardından eğitime destek konusunda bir değerlendirme yapan Altınok şunları aktardı:

“Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan eğitim-öğretim dönemi içinde hem dezenfeksiyon hem de çevre düzenleme hizmetiyle okullarımızdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Bu kapsamında okullarımızı tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.”