  • BIST 2.648,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.9128
  • Euro 18.1105
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 il müftüsüyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti.
Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik

Adanın tarihi hakkında görevlilerden bilgi alan Erbaş ve müftüler, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, 27 Mayıs Müzesi ile Demokrasi Meydanı'nı gezdi.

İkindi namazını Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kılan Erbaş, sonrasında gazetecilere ziyareti değerlendirdi.

41. İl Müftüleri Toplantısı'nı İstanbul'da düzenlediklerini hatırlatan Erbaş, "Hamdolsun, dünkü açılıştan itibaren bugün ikindi vaktine kadar çok güzel oturumlarımızla Diyanet hizmetlerini, din eğitimi konularını, yayın, hac ve umre hizmetleri gibi pek çok konuyu istişare ve müzakere ettik. Dün Harem'den hacılarımızı Harem-i Şerif'e uğurladık." diye konuştu.

Erbaş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın önemine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, bakanları Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere -ki onlar idam edildi- burada onların büyük hatıraları var. 1960 darbesi sonrası 1961'in eylül ayına kadar pek çok hatıraları var burada. Yargılanmaları var. Özgürlükler ve Demokrasi Adası, adeta müze haline geldi. Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun ve diğer büyüklerin hatıralarını, burada çektikleri acıları, gördükleri işkenceleri, sıkıntıları yerinde görelim ve onları analım düşüncesiyle 81 ilimizin müftüsüyle buradayız. Camide ikindi namazını kıldık. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okuduk. Başbakanımızın, bakanlarımızın ve o dönemde burada bulunan bütün büyüklerimizin ruhlarına hediye ettik."

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ruhları için dua ettiklerini kaydeden Erbaş, "Bir daha milletimizin, memleketimizin, vatanımızın böyle acılar yaşamaması, darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde milletimizin ilelebet payidar olması için dua ettik." dedi.

Erbaş, özellikle gençlere seslenmek istediğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Buraya okullarımızdan gençlerimizi, öğrencilerimizi getirip, geçmişte yaşananları onlara anlatmak, ibret almaları için gençlerimizi bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müftülerimiz şehirlerimizin manevi rehberleridir. Onlar da inşallah burada gördüklerini, özellikle Adnan Menderes'in ve bakanlarımızın yaşadığı süreçleri illerinde mutlaka gençlerimizle paylaşacaklar. Milletimizin bir daha bu tür sıkıntıları, darbeleri, zulümleri yaşamaması için onlar da gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar. İnşallah bu ziyaretimiz hayırlara vesile olur. Başbakanımızın, bakanlarımızın ve büyüklerimizin ruhları şad olsun."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalyan sağcı lider Salvini, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü 'kıskançlıkla' izliyor08 Haziran 2022 Çarşamba 08:41
  • Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:41
  • TBMM Başkanı Şentop '1 Şiir 1 Hayat: Zindandan Mehmed'e Mektup' sergisine katıldı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:40
  • Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik08 Haziran 2022 Çarşamba 08:38
  • İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:38
  • 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 08:37
  • Erzincan'da 81 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:36
  • Bakan Karaismailoğlu: Onları yalanlamaktan bıkmayacağız07 Haziran 2022 Salı 22:03
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti07 Haziran 2022 Salı 22:03
  • İçişleri Bakanı Soylu, Rezve Deresi'nde yeni bir sınır kapısı açılacağını belirtti07 Haziran 2022 Salı 19:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti