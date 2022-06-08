Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 il müftüsüyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti.

Adanın tarihi hakkında görevlilerden bilgi alan Erbaş ve müftüler, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, 27 Mayıs Müzesi ile Demokrasi Meydanı'nı gezdi.

İkindi namazını Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kılan Erbaş, sonrasında gazetecilere ziyareti değerlendirdi.

41. İl Müftüleri Toplantısı'nı İstanbul'da düzenlediklerini hatırlatan Erbaş, "Hamdolsun, dünkü açılıştan itibaren bugün ikindi vaktine kadar çok güzel oturumlarımızla Diyanet hizmetlerini, din eğitimi konularını, yayın, hac ve umre hizmetleri gibi pek çok konuyu istişare ve müzakere ettik. Dün Harem'den hacılarımızı Harem-i Şerif'e uğurladık." diye konuştu.

Erbaş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın önemine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, bakanları Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere -ki onlar idam edildi- burada onların büyük hatıraları var. 1960 darbesi sonrası 1961'in eylül ayına kadar pek çok hatıraları var burada. Yargılanmaları var. Özgürlükler ve Demokrasi Adası, adeta müze haline geldi. Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun ve diğer büyüklerin hatıralarını, burada çektikleri acıları, gördükleri işkenceleri, sıkıntıları yerinde görelim ve onları analım düşüncesiyle 81 ilimizin müftüsüyle buradayız. Camide ikindi namazını kıldık. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okuduk. Başbakanımızın, bakanlarımızın ve o dönemde burada bulunan bütün büyüklerimizin ruhlarına hediye ettik."

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ruhları için dua ettiklerini kaydeden Erbaş, "Bir daha milletimizin, memleketimizin, vatanımızın böyle acılar yaşamaması, darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde milletimizin ilelebet payidar olması için dua ettik." dedi.

Erbaş, özellikle gençlere seslenmek istediğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Buraya okullarımızdan gençlerimizi, öğrencilerimizi getirip, geçmişte yaşananları onlara anlatmak, ibret almaları için gençlerimizi bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müftülerimiz şehirlerimizin manevi rehberleridir. Onlar da inşallah burada gördüklerini, özellikle Adnan Menderes'in ve bakanlarımızın yaşadığı süreçleri illerinde mutlaka gençlerimizle paylaşacaklar. Milletimizin bir daha bu tür sıkıntıları, darbeleri, zulümleri yaşamaması için onlar da gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar. İnşallah bu ziyaretimiz hayırlara vesile olur. Başbakanımızın, bakanlarımızın ve büyüklerimizin ruhları şad olsun."