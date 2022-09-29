Başkan Erdoğan açıkladı: Suriyeliler geri dönecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladığı programda Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''CHP gibi 'biz geldiğimiz gibi bunları Suriye'ye süreceğiz' diyemeyiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriyelilerin geri dönüşüyle alakalı soruya da cevap verdi.

''CHP GİBİ 'BİZ GELDİĞİMİZ GİBİ BUNLARI SURİYE'YE SÜRECEĞİZ' DİYEMEYİZ''

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Yaptığımız briket evlere insanlar yavaş yavaş taşınmaya başladı. Alt yapısı ile her şeyi ile briket evler yaptık. Isınma noktasında da güneş enerjisi ile ısınma projesi yaptık. Suriyeliler için onurlu bir geri dönüş hazırlamamız lazım. CHP gibi 'biz geldiğimiz gibi bunları Suriye'ye süreceğiz' diyemeyiz. İnsani muamelemizi sürdüreceğiz. Yunan'ın baktığı gibi de göremeyiz. Botları nasıl şişlediklerini görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.