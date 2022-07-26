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Başkan Erdoğan tarih verdi: Belirgin bir düşüş göreceğiz

Başkan Erdoğan, TRT'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, enflasyonun hissedilir derecede düşeceği tarihi açıkladı.
Başkan Erdoğan tarih verdi: Belirgin bir düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel yayınında aralarında Haber7 Yazarı ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enflasyonla ilgili soruya cevap veren Başkan Erdoğan, ''Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız.'' diye evap verdi.

Ekonomideki gelişemelre ilişkin Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtiya fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluştu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi.

BU SAYI GÜVENE İŞARET EDİYOR

Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz çalışıyor. Hedef odaklı hayata geçirdiğimiz bu adımlarla zorlu koşullara karşı ülkemizin direnci artırmayı hedefliyoruz. Kur Korumalı TL'ye katılım çok oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu sayı güvene işaret ediyor.


ETKİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı ve beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yapmış olduğumuz bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz.

ENFLASYON BELİRGİN BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Son haftalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde Şubat-Mart döneminde görmeye başlarız. Kayseri'de resmi rakam 70 bin civarındaydı. Orada 70 bin kişinin o sıcağa rağmen meydana gelmiş olması bir şeyi gösteriyor. Diyor ki: "çıkış yolu burası.

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