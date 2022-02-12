Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri nedeniyle Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İKİ AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de iki kez "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarını işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- OLAY

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

- "CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN" DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Sedef Kabaş hakkında 7 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Mayıs 2019'da Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Kabaş'ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararında Kabaş'ın paylaşımında sarf ettiği sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediğinin açık olduğunu ve hakaret içerdiğinin anlaşılması nedeniyle cezalandırıldığını açıklamıştı.

Kabaş'ın aldığı cezaya yaptığı itiraz ise reddedilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kabaş'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası Kabaş'ın temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya gönderilmişti.