Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları göreve iade edeceği" yönündeki açıklamasına, "Herhangi bir gücü yok, kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu, milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil" şeklinde tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

(Kılıçdaroğlu'nın "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" sözleri) Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde halimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir.

"BENİM MİLLETİM ENAYİ DEĞİL"

Sen elindeki büyükşehirlerde vatandaşla verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları neredeydi nereye götürüldü. Otobüs ücretlerinde nerelerde şimdi nerelerde. Geldikleri yer ortada.

Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil.

Türkiye bir hukuk devleti. KHK'lılarla ilgi biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Benim milletim de enayi değil.

AHMET ŞIK'IN AK PARTİ İLE İLGİLİ TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargı gereğini yapacaktır.

"YUNANİSTAN'IN NATO İÇİNDE KIYMETİ YOK"

NATO manevrasını yaptı her zamanki gibi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Yunanistan'ın rahatsız olması, Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.