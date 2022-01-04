  • BIST 1.968,40
  • Altın 764.42554
  • Dolar 13.3251
  • Euro 15.0132
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyerek, "Ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedelini %22’den %9’a indiriyoruz." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Muhalefet sadece seçimden seçime vatandaşa gider, meydanlarda verdikleri sözü bir daha hatırlamazlar.

Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz toplantının açılışında da ifade etmiştik. Yaşadığımız coğrafyada her günümüz zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Yaşadığımız şu dönemin de kritik olduğuna inanıyorum. Defalarca yaşadığımız senaryo tekrar üzerimizde denenmek isteniyor. Sadece geçtiğimiz 8-9 yıla baktığımızda bile gerçeği görebiliriz.

"2023 ÖNCESİ ÜYELERLE İRTİBATI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

"Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 Haziran'ına hazırlanırken üyelerimizle irtibatı güçlendirmeliyiz. Teşkilatlarımıza kibir, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Kimsenin buna zarar verme hakkı yok.

İHRACATTA 225 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKILDI

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız, doğru yolda ilerlememizin ta kendisidir. 

DÖVİZDEKİ KÖPÜĞÜ ALDIK!

Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. 

ÇİFTÇİYE HAZİNE ARAZİSİ MÜJDESİ

Buradan, hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz.

Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir. Her alanda milletimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz, göstermeyi sürdüreceğiz.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ!

Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar gerçek yüzlerini ifşa ettirmekten geride durmuyorlar. Geçenlerde bay Kemal'in yardımcısı çıkmış güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor hatta hakaretlerini 'Ortaçağ zihniyeti' ne kadar vardırıyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağdışı olan sensin. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener'den asgari ücret açıklaması16 Aralık 2021 Perşembe 20:31
  • Sarıgül: Ana görüşümüz, seçimlerin zamanında yapılmasıdır16 Aralık 2021 Perşembe 19:33
  • Akşener: Acayip zenginleşmiş bir avuç insan, gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var15 Aralık 2021 Çarşamba 18:46
  • Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi14 Aralık 2021 Salı 23:14
  • CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı13 Aralık 2021 Pazartesi 16:32
  • Fatih Erbakan: Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız12 Aralık 2021 Pazar 20:27
  • Kılıçdaroğlu: Her kesim helalleşmelidir08 Aralık 2021 Çarşamba 21:40
  • TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği08 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • CHP'li Özel: Stokçuluk varsa ekonomi kötü demektir08 Aralık 2021 Çarşamba 16:56
  • Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması06 Aralık 2021 Pazartesi 22:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti