Başkan Erdoğan'dan HDP'li Güzel açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlüsü terörist Volkan Bora ile fotoğraflarına ilişkin, "PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz." dedi.
Erdoğan, "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor." açıklamasında bulundu.
FOTOĞRAFLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
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