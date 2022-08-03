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Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin inceleme talimatı verdi.
Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

ERDOĞAN: GEREKLİ ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILACAK

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, ''Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.'' ifadelerini kullandı.

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