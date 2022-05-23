Başkan Erdoğan'dan NATO mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alınacağının müjdesini vererek "2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda net mesajlar veren Erdoğan, "İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikinci denizaltımızın olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz.

MİLLİ DENİZALTI MÜJDESİ

Savunma Sanayii'nde yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız.

MİLGEN ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz.

Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltılarımızın inşa edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

AKLA HAYALE GELMEYECEK İFTİRALARA UĞRADIK

Kıbrız Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak onbinlerce TIR'la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

NATO MESAJI

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarını giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.

NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak pazarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Savunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız.