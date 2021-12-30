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Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu!

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığını müjdesini ilk olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle bir araya geldiği programda verdi ve ardından 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlere verilecek yeni haklarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yeni kanun ile öğretmenlere, mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlanacak. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

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