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Başkan Ertuğrul Çetin'den Pazar Alanlarında Gıda Denetimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşları sağlıklı gıdalara ulaşması amacıyla semt pazarlarında çürük, donmuş sebze ve meyve denetimi yaptı. 
Başkan Ertuğrul Çetin'den Pazar Alanlarında Gıda Denetimi

Başkan Ertuğrul Çetin Zabıta Müdürlüğü  Ekipleri ile birlikte soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların çürük, donmuş sebze ve meyve alışverişinin önüne geçmek adına semt pazarında denetim gerçekleştirdi.
Pazar alanındaki tezgâhları gezen Başkan Ertuğrul Çetin, satılan ürünleri tek tek inceleyerek pazarcı esnaflarına uyarılarda bulundu.

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‘‘Bizim kırmızı çizgimiz ilce sakinlerimizin sağlığıdır’’
Mevsim şartları nedeniyle donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, pazar alanlarında çürük, donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri her gün aralıksız devam etmektedir. Yapılan tüm denetimlerde hemşehrilerimizin mağdur edilmemesini amaçlıyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz ilce sakinlerimizin sağlığıdır. Belediyemiz zabıta ekiplerince vatandaşlarımızın sofralarına sağlıklı ve hijyenik ürünlerin girmesi için semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürecek" dedi.

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