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Başkan Köse, Eski Bayandır Mahalle Konağı’nda, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Geçmişten günümüze ait kültürel değerlerin yaşatıldığı ve bu kültürün mirasçısı olan mahalle konaklarında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlar bir araya geldi.
Başkan Köse, Eski Bayandır Mahalle Konağı’nda, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Geçmişten günümüze ait kültürel değerlerin yaşatıldığı ve bu kültürün mirasçısı olan mahalle konaklarında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlar bir araya gelmeye devam ediyor. Bu sefer de Eski Bayandır Mahalle Konağı’nda, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Köse, hem vatandaşlarla hasbihal etti hem de karne alan miniklerin heyecanını paylaştı. Başkan Köse, “Mahalle konaklarının geçmişten bugüne gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması, aynı zamanda bunların genç kuşaklara aktarılması noktasında çok kıymetli olduğunu” vurguladı.

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Konaklarımızda köy dokusunu koruyoruz
Mamaklılara özel günlerinde ev sahipliği yapan bu kıymetli mekânlarda, kültürel değerleri yaşatmaya ve Mamaklılarla bir araya gelmeye devam edeceklerinin de altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mahalle konaklarımız, AK Parti Belediyeciliği’nin insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden örneklerden bir tanesidir. İlçemize 7’den 70’e herkesin istifade edebileceği bir köy konakları kazandırırken konaklarımızın içinde  barındırmış olduğu sosyal donatılar ile hem köy dokusunu hem de mahalle dokusunu koruyoruz” diye konuştu.

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