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Başkan Köse, şampiyonlarla bir araya geldi

Konya’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na damga vuran Mamak Belediyesi’nin sporcuları, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda bir araya geldi. 
Başkan Köse, şampiyonlarla bir araya geldi

632 kulüp ve 1559 sporcunun katıldığı turnuvada Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı’nın önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Başkan Köse, “Turnuvada 11 sporcumuzun 5’i, ilk 8’e girerek Büyükler Milli Takımı’na adı yazdırırken, Milli Takım’a en fazla milli sporcu kazandıran 3. kulüp olmayı da başardık. Bizlerde bu başarıyı tebrik etmek adına şampiyonlarımızla bir araya geldik. ‘Şampiyonlar Mamak’tan çıkar’ sloganımız bir daha tescillenmiş oldu” dedi. 

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Azim ve istekleri artıyor
Elde edilen başarıların altyapı sporcularının da azim ve isteklerinin daha da artmasına vesile olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı’nın tüm sporcuları Mamak’ın öz evladı. Hepsi ilçemizin genç yetenekleri. Ne mutlu bize ki ilçemizdeki böylesi yetenekleri hem keşfediyoruz hem de milli takımımıza kazandırıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

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