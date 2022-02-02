Başkan Mansur Yavaş, üniversite rektörleriyle bir araya geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde Ankara’daki üniversitelerin rektör ve temsilcilerini ağırladı.

Bilişim sektörüne destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in farklı noktalarına teknoloji girişim merkezleri kazandırarak genç girişimcileri teşvik etmeyi amaçlıyor.

BLD 4.0 projesi kapsamında Kuzey Yıldızı’ndan sonra Dikmen’de ikinci TechBridge Teknoloji Merkezini açan Büyükşehir Belediyesi, bilişim sektöründe kendini geliştirmek isteyen girişimcilere ücretsiz hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kent yönetiminde katılımcılığa önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara sanayisine de önemli katkılar sağlayacak merkezler konusunda yol haritası oluşturmak için Başkent’teki rektör ve üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

HEDEF: BAŞKENT’İN ADINI DÜNYAYA DUYURMAK VE BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK

Çankaya İlkadım Mahallesi’ndeki Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde gerçekleşen toplantıda 70’e yakın katılımcı, bilişim sektörünün gelişmesi ve Başkent’in adını dünyaya duyurmak için yapılacak ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ankara ekonomisini canlandıracak bu merkezleri önemsediklerinin altını çizen ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara'nın kalkınması açısından bu kadar üniversite ve yüksekokul öğrencisi varken mutlaka yönünü dünyadaki gelişmeler yönünde tespit etmesi gerekir. Hem genç beyinlerin yurt dışına gitmesini hem de bu kadar kaliteli üniversitenin bulunduğu yerde yetişen öğrencilerin Ankara ve hatta ülke dışına gitmelerini istemiyoruz. Ankara için teknoloji temelli kalkınmaya kalpten inanıyoruz. Ülkemizin kalkınması için hem de Ankara’nın tanıması açısından bu anlamda bir şeyler üretmek, şehrimize faydalı olmak isteyen yeni iş modellerinin de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

YAVAŞ: “BELEDİYENİN BÜTÜN İMKANLARINI SİZLERİN EMRİNE SUNACAĞIZ”

Dikmen Vadisi’ndeki köprüde kurulan teknoloji merkezinin 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Yavaş, “Bugüne kadar bu tür çalışmalar pek yapılmamış çünkü belediyecilik dendiği zaman maalesef hâlâ sadece kaldırım, asfalt, ASKİ çalışması gibi şeyler düşünülüyor. Bizler kentteki iş insanlarıyla, sizlerle, üniversitelerle iş birliği yaparak yönümüzü seçmek ve bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz. Belediyenin de bütün imkânlarını bu konuda sizlerin emrine sunacağız” dedi.

Merkezin bulunduğu yerin daha önce dernek lokali olarak kullanıldığını ancak terk edilmiş bir durumda bulduklarını ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burası Dikmen Vadisi’ni karşıdan karşıya bağlayan bir köprünün altı... Bu nedenle TechBridge yani Teknolojik Köprü ismini koyduk. Bir de Kuzey Yıldızı’nda havaalanına giderken sağdaki tesisimizde 7 bin metrekare kapalı alanın her şeyini yaptık. Şu anda bazı firmalar orada start-up merkezleri olarak çalışıyor. 60 kadar şirket var. Bir de Ulus’ta heykelin arkasındaki bina Gençlik Spor Müdürlüğüydü oraya EGO’yu taşıyoruz. Ulus’un canlandırılması açısından onun sağındaki binanın içine de aynı şekilde gençlerin kuracakları firmalarla ilgili çalışmalar yapması için kendilerine ortam sağlayacağız. Bir de Çankaya’da Çayyolu’nda bir yerde bina projesi hazırlanıyor. En son binayı da oraya yapmak suretiyle toplamda 25 bin metrekare kapalı alanı teknolojinin emrine vermek istiyoruz.”

ANKARA DÜNYA ÇAPINDA BİLİŞİM TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bundan sonraki hedeflerinin Ankara’da dünya çapında bir bilişim toplantısı yapmak olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silikon Vadisi benzeri çalışmalara imza atmak istediklerinin altını çizerek şu sözlerle ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı:

“Bu yapacağımız toplantıyla şehirdeki diğer paydaşlarımız olan ASO, ATO gibi kuruluşların ve organize sanayi hükmünde olmasa da siteler gibi bazı yerlerin bir araya gelmesi suretiyle yine bilişim sektörünü ekonominin emrine vermek istiyoruz. Burada henüz öğrenim aşamasındaki gençleri özendirecek toplantılar da yapmak istiyoruz. TÜSİAD ile bir protokol imzaladık. Özellikle genç girişimcilere maddi manevi destek olmak açısından onlar da burada fiilen büro kurarak bizlerle çalışacaklar. Zamanla buraya ATO ve ASO’nun da aynı şekilde büro kurmasıyla iş insanlarıyla buradaki gençler bir araya gelecek. Dünya çapındaki isimlerle ve direkt Silikon Vadisi ile dahi görüşüp orada çok başarılı olmuş Türk iş insanları ile sürekli temas halinde çalışıyoruz. Onlarla, online görüştürmek suretiyle buradaki şirket ve öğrencilerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle yan yana geldik. Bütün dünya bilişim sektörüne yöneldi. Bizim de mutlaka burada Ankara'nın ekonomisiyle teknolojiyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Siteler’in bir ihracaatı var azımsanmayacak derecede. Son zamanlarda hükümetimizin de destekleriyle Ankara tamamen savunma sanayi yönünde çok öne çıktı. Bununla ilgili de önemli teşvikler var. Bunları da aynı zamanda buradaki gençlerle buluşturmak istiyoruz.”

Üniversitelerin rektör ve bölüm temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledikten sonra merkezi gezdiren Yavaş, katılımcılara ‘techbridge@ankara.bel.tr’ adresi üzerinden de görüşlerini paylaşabileceklerini söyledi.

ÖN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Modern görünümüyle genç girişimcilerin kullanımına hazır hâle getirilen Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezi; kafeden sosyal alanlara, atölye odasından teknik laboratuvara, seminer odasından çalışma ofislerine kadar birçok alanlardan oluşuyor.

Bu merkezde verilen hizmetten yararlanmak isteyen genç girişimciler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Bld 4.0 Girişimcilik Merkezi Ön Başvuru Formu’na “forms.ankara.bel.tr/bld40mer” adresi üzerinden ulaşarak kayıt yapabilecek.