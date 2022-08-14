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Başkan Murat Ercan Kur’an Kursu Açılışına Katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Hz. Osman Camii’nde 4-6 yaş Kur’an Kursu açılışına katıldı. Çocuklara hediyeler dağıtan Başkan Ercan açılışa katılanlara da aşure ikramında bulundu.
Başkan Murat Ercan Kur’an Kursu Açılışına Katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu ile birlikte Hz. Osman Camii’nde 4-6 yaş Kur’an Kursu açılışına katıldı.

Dualarla yapılan açılışın ardından Başkan Ercan kursu gezdi. Başkan Ercan çocuklarla birlikte sırada oturarak hediyeler dağıttı, velilerle de sohbet etti. 

Kur’an kursu açılışına gelen vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Ercan “Geleceğimizi teşkil edecek gençlerimizin küçük yaşlarda bu şekilde eğitim almaları için 4-6 yaş Kur'an kurslarını önemsiyoruz. Evlatlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

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