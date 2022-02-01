Başkan Özaslan, "Ankara müziği ve oyunları alanında gelecek kuşaklara miras bırakmayı hedefliyoruz"

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Ankara müziği ve oyunlarındaki yozlaşmayı engellemek istediklerini belirterek, "Ankara müziği ve oyunları alanında gelecek kuşaklara miras bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Ankara Kulübü Derneği Seymen ve Bacıeren Tezeneleri-Oyunları Projesi Kapanış Töreni Ankara Konağı'nda gerçekleştirildi.

Yönetim ve Koordinasyonunu Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Genel Sekreter Attila Saka, Genel Sayman Naşit Tosun ve Sanat Yönetmeni İsmail Işık'ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce desteklenmeye uygun bulunan Seymen ve Bacıeren Tezeneleri-Oyunları projesinde ses ve saz sanatçılarının seslendirdiği 56 eser, 4 CD olarak planlandı.

Projenin amaç ve içeriğine ilişkin bir konuşma yapan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "Ankara oyun havaları ve türküleri ülkemizin her bölgesinde ilgi gören ve her bir düğünün olmazsa olmazıdır. Son kırk yılda bunu bilen ve kendi popülaritelerini artırmak isteyen kimi kişiler isimlerinin başına 'Ankaralı' sıfatını koyarak Ankara müziğinin güzel türkülerinin sözlerini ve tavırlarını değiştirerek icra etmeye başladılar. Ankara müziğindeki bu yozlaşmaya dur demek için yöremizin en önemli saz ve ses sanatçılarıyla birlikte Ankara müziği ve oyunları alanında gelecek kuşaklara referans bir eser miras bırakmak amacıyla Seymen ve Bacıren Tezeneleri-Oyunları projesi hazırlıklarına başladık ve hazırlanan Seymen ve Bacıeren Tezeneleri-Oyunları Projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenmeye uygun bulundu." dedi.

Özaslan, "Geleneksel Seymen ve Bacıeren müziğine ait ses ve saz sanatçılarımız tarafından seslendirilen 56 eser 4 CD'ye aktarılmaktadır. 4 CD'nin yer aldığı ambalaj içerisine yerleştirilen renkli görsel etiketin üzerinde eserler hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, ambalaj içerisinde Ankara müziği ve oyunları hakkında bilgi veren bir kitapçık bulunmaktadır. Proje çıktısı toplam bin adet olup ücretsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kütüphanelere gönderilecektir. Projenin gerçekleşmesinde bize büyük destek veren, emeği geçen, katkı sunan kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.