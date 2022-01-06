Başkan Süleyman Acar öğrencilerle buluştu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Orhangazi Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik düzenlenen 'Kariyer Günleri Buluşmaları' adlı etkinliğe konuk oldu.

Ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler, Başkan Acar’a belediye başkanı olma kararını nasıl aldığını, sosyal yaşamında neler yaptığını ve başarıya ulaşma yolları hakkında soru yöneltti. Soruları cevaplayan Başkan Acar, insan yaşamında belirlediği hedefin olması gerektiğini söyledi. Başkan Acar, "Nasıl bir ülke istiyorsunuz, nasıl bir kent istiyorsunuz bunu devamlı kendi içinizde yorumlayın ve hayal kurun. Toplumumuza hizmet etmek için siyasetçi olmanız gerekmiyor. Sevdiğiniz mesleğe yönelerek ülkemize ve milletimize hizmet edebilirsiniz. Kendinizi yetiştirin, okuyun ve üretken olmaya yönelin. Eminim ki sizler günün teknolojisini kullanarak bizlere de katkı sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

Program sonrasında Başkan Acar’ öğrenciler ile masa tenisi oynadı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından okula yapılan bocce sahasını açılısını yaptı.

Öğretmenlerle de özel olarak görüşen Başkan Acar Öğretmenlere yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek istişarelerde bulundu.