  • BIST 2.007,55
  • Altın 790.69824
  • Dolar 13.823
  • Euro 15.6214
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Başkan Süleyman Acar öğrencilerle buluştu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Orhangazi Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik düzenlenen 'Kariyer Günleri Buluşmaları' adlı etkinliğe konuk oldu.
Başkan Süleyman Acar öğrencilerle buluştu

Ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler, Başkan Acar’a belediye başkanı olma kararını nasıl aldığını, sosyal yaşamında neler yaptığını ve başarıya ulaşma yolları hakkında soru yöneltti. Soruları cevaplayan Başkan Acar, insan yaşamında belirlediği hedefin olması gerektiğini söyledi. Başkan Acar, "Nasıl bir ülke istiyorsunuz, nasıl bir kent istiyorsunuz bunu devamlı kendi içinizde yorumlayın ve hayal kurun. Toplumumuza hizmet etmek için siyasetçi olmanız gerekmiyor. Sevdiğiniz mesleğe yönelerek ülkemize ve milletimize hizmet edebilirsiniz. Kendinizi yetiştirin, okuyun ve üretken olmaya yönelin. Eminim ki sizler günün teknolojisini kullanarak bizlere de katkı sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

img_2683.jpg

Program sonrasında Başkan Acar’ öğrenciler ile masa tenisi oynadı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından okula yapılan bocce sahasını  açılısını yaptı.

Öğretmenlerle de özel olarak görüşen Başkan Acar Öğretmenlere yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek istişarelerde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada06 Ocak 2022 Perşembe 10:04
  • Yenimahalle Belediyesi’nden eğitici mobil çocuk oyunu 06 Ocak 2022 Perşembe 04:29
  • ASKİ Spor Kulübü başkentli çocukları Badminton ile tanıştırdı06 Ocak 2022 Perşembe 03:27
  • Santranç heyecanı başladı06 Ocak 2022 Perşembe 02:25
  • Mamaklılara yeni müjdeler06 Ocak 2022 Perşembe 00:35
  • Başkan Turgut Altınok'tan market denetimi06 Ocak 2022 Perşembe 00:26
  • Keçiören’de yeni inşa edilen kültür merkezlerinin yapımı tamamlandı06 Ocak 2022 Perşembe 00:24
  • Hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor06 Ocak 2022 Perşembe 00:23
  • Ankara İtfaiyesi'nde yeni dalgıçlar yetişiyor06 Ocak 2022 Perşembe 00:22
  • "Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden"06 Ocak 2022 Perşembe 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti