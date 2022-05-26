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Başkan Turgut Altınok öğrencilerle buluştu

Keçiören’de eğitim veren okullara ziyaretlerini sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.
Başkan Turgut Altınok öğrencilerle buluştu

Öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinleyen Başkan Altınok, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin imkânları dâhilinde ilçemizdeki birçok okula eğitime yönelik destek verdik. Eğitim neferi öğretmenlerimizin ve geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin taleplerini teker teker dinleyerek dikkate aldık. En iyi şartlarda eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için gösterdiğimiz gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. ”dedi.

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Öğrencilerinden Başkan Altınok’a sevgi gösterisi
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altınok öğrencilerin sevgi ve ilgisiyle karşılandı.  İlk olarak okul idarecilerinin taleplerini dinleyen Başkan Altınok, bu talepler doğrultusunda Keçiören Belediyesi'nin ilgili birim müdürlüklerine okullardaki eksiklerin giderilmesi talimatını verdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Altınok, okul ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti: ” 1994 yılı Keçiören'de ve Türkiye'de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı. Gençlerimizin güzel birer meslek sahibi olmaları için yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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