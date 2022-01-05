  • BIST 2.005,29
  • Altın 786.94683
  • Dolar 13.6506
  • Euro 15.4433
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkan Turgut Altınok'tan market denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ilçedeki marketlerde denetim yaptı.
Başkan Turgut Altınok'tan market denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, marketlerde ve semt pazarlarında vatandaşın alım gücünü zorlayacak fahiş fiyatlı ürün satışına göz yumulmaması için zabıta ekiplerine de talimat verdi.

1-(1)-038.jpeg

Marketlerde sürdürdüğü denetimler sırasında fahiş fiyatlı ürün satılmaması konusunda iş yerlerini uyaran Altınok, vatandaşın da nabzını tutarak onlardan gelen talepleri de dinledi. Altınok, “Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız. Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz.  Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli yasal işlemleri uygulayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.” dedi.

1-(2)-040.jpeg

Vatandaşların mağdur edilmesine tahammüllerinin olmadığını da belirten Altınok, fahiş fiyatlı bir ürünle karşılaşıldığında Keçiören Belediyesi zabıta birimine ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunulabileceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Akif Dostu Şehir” Projesi Altındağ’da 06 Ocak 2022 Perşembe 00:20
  • Mamak Obezite İle Mücadele Ediyor06 Ocak 2022 Perşembe 00:19
  • 2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması05 Ocak 2022 Çarşamba 12:39
  • Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağının ilk etabı tamamlandı05 Ocak 2022 Çarşamba 04:31
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gençlerle buluştu05 Ocak 2022 Çarşamba 02:35
  • Güneş enerjisiyle büyük tasarruf05 Ocak 2022 Çarşamba 01:30
  • Kara Kış Destek Paketi ikinci doğalgaz ödemeleri yatırıldı05 Ocak 2022 Çarşamba 01:01
  • Yenimahalleli vatandaşlar kültür ve sanat dolu bir yıl yaşadı05 Ocak 2022 Çarşamba 00:36
  • Öğrencilere sıcacık ikram 05 Ocak 2022 Çarşamba 00:33
  • Müze ve lunapark bir arada olacak05 Ocak 2022 Çarşamba 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti