Başkan Yaşar muhtarla bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar arasında birlik ve beraberliğin devamlılığını amaçlayarak düzenlenen etkinliğe Başkan Yaşar’ın yanı sıra, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tefik Karahan, Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü yetkilileri, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Genel ve yerel idare uyumlu çalışmalı

Yaşar, “Bu ülkenin insanlarına hizmet etmek, genel ve yerel idarenin kol kola vermesinden geçiyor. Bir kentte genel ve yerel irade uyum içerisinde çalışıyorsa bunun meyvesini halkımız topluyor. 13 senedir belediye başkanlığı yapıyorum, 6 ayrı kaymakamla çalıştım ve hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Yenimahalle halkının devlete olan güvenini artırmak için mücadele ediyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi için devam eden yatırımlarımız var. Memlik Köy Konağı, Pir Sultan Cemevi, Macun Mahallesi Camii ve taziye evi, Kuzey Yıldızı Taziye Evi ve Yenimek Binası, Şentepe Gündoğan Parkı, Uğur Mumcu Mahallesi Yenimek Binası, Ata Mahallesi Yüzme Havuzu, 3 bin metrekare sera yapımı, 20 bin metrekare hayvan barınağı, tenis sosyal tesisleri bu projelerin bazılarını oluşturuyor” dedi.

Yenimahalle’ye yatırımlar sürecek

Bunun yanında bu sene ihale edeceğimiz projeler devar diyerek sözlerini sürdüren Yaşar,“Yaşlılarımızın rahatlıkla kalabileceği Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetimin hizmete sunacağı Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Akademisi, Aşağı Yahyalar Taziye Evi ve Yenimek noktası ilçemize kazandıracağımız projeler arasındandır.Susuz, Mehmet Akif, 25 Mart, Barış Mahallesi sağlık ocaklarının da Şubat ayı içerisinde ihalesini yapacağız. Turgut Özal Mahallesi’nde 50 dönümlük bir park ihalesi yapacağız. Covid-19 aşısını bularak bize bu gururu yaşatan Uğur ve Özlem Şahin çiftinin adını da bu parkımıza vereceğiz” şeklinde konuştu.

Halim, “Yetkili birimler ile iletişim halinde olun”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay yetkililerinin sunum gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Muhtarlarımızdan beklentimiz kar yağışı nedeniyle kapanma ihtimali olan yollar konusunda belediyemizin ilgili birimleri ile temas halinde olmasıdır. Bunun yanında sokakta yaşayan vatandaşlarımız var ise mutlaka bize bilgi verin. Ankara Valiliği’nin bunlarla ilgili olarak kiralamış olduğu oteller var. Vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirelim ve zor durumda kalmasınlar” dedi.