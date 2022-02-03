  • BIST 1.957,90
  • Altın 778.69447
  • Dolar 13.5548
  • Euro 15.5133
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Başkan Yaşar yeni sera inşaatını denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 2 bin 300 metrekarelik yeni sera inşaatında incelemelerde bulundu. 
Başkan Yaşar yeni sera inşaatını denetledi

Yakacık Mesire Alanı içerisine 2012 yılında kurulan 600 metrekarelik serada mevsimine uygun onlarca türde, yıllık ortalama 750 bin çiçek yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, yeni sera alanında kapasitesini 3’e katlayarak yıllık 2.5 milyon çiçek üretecek. 

sera-(1).jpg

Yılda 2.5 milyon çiçek toprakla buluşacak
Yakacık Mesire Alanı’nda yapımı başlayan sera inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Mesire alanımız içerisindeki seramızın kapasitesini arttırmak amacıyla sera alanını baştan aşağı yeniliyoruz. Seramızda kendi ürettiğimiz begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası, hercai menekşe gibi yazlık ve kışlık olmak üzere birbirinden farklı türlerde çiçeklerle Yenimahalle’yi donatacağız. 2 bin 300 metrekarelik yeni serada yıllık 2.5 milyon çiçeğin üretimini yapacağız. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 18 kişilik üretim, bakım ve dikim ekibi parklarımızın 4 mevsim renkli ve estetik görünümü için aralıksız çalışmaya devam edecek” dedi.

sera-(4).jpg

Ankara’nın yeşil cenneti
Yakacık Mesire Alanının gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Yaşar, “Başkent sakinlerinin piknik yapması ve doğayla baş başa kalmasını amaçlayarak hizmete açtığımız Yakacık Mesire Alanı, Ankara’nın yeşil cenneti olmayı başardı. Vatandaşlarımız mesire alanına yoğun ilgi gösteriyor. Yenimahalle Belediyesi olarak mesire alanının güzelleşmesi ve gelişimi için düzenli olarak yenileme çalışması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da jandarma iki ayrı operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi03 Şubat 2022 Perşembe 12:30
  • Atık Pil Yarışması sonuçlandı03 Şubat 2022 Perşembe 04:23
  • Keçiören Belediyesi, Büşra Aydar’ın hayallerini gerçekleştirdi03 Şubat 2022 Perşembe 03:21
  • ABB'den başkentli miniklere yarıyıl karne hediyesi03 Şubat 2022 Perşembe 02:21
  • Başkan Mansur Yavaş, üniversite rektörleriyle bir araya geldi03 Şubat 2022 Perşembe 00:28
  • Pursaklar Belediyesi okulları baştan aşağı dezenfekte ediyor03 Şubat 2022 Perşembe 00:25
  • Başkan Ertuğrul Çetin, Mahalle Konaklarında vatandaşlarla buluşuyor03 Şubat 2022 Perşembe 00:22
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri sahada buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor03 Şubat 2022 Perşembe 00:20
  • Keçiören Doğal Yaşam Parkı'nda kar güzelliği02 Şubat 2022 Çarşamba 15:39
  • “Bir mont bir bot” kampanyası 4 bin çocuğa ulaştı02 Şubat 2022 Çarşamba 03:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti