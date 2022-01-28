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Başkan Yaşar Yozgatlılarla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Toplantısına katıldı.
Başkan Yaşar Yozgatlılarla buluştu

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Şehit Hasan Altın Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 2022 yılı ilk dernek başkanları toplantısına Başkan Yaşar’ın yanı sıra Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, Dünya Yozgatlılar Konfederasyon Başkanı Durak Turan Düz, Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ramazan İleri ve çok sayıda dernek başkanı katıldı.

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Hemşeri derneklerine tam destek veriyoruz
Demokratik kitle örgütlerinin toplumda büyük bir görevi yerine getirdiğini belirten Yaşar “Hemşeri derneklerine büyük önem veriyorum. Demokratik kitle örgütleri görevlerini düzgün yapsalar, siyasetçiler kendine daha fazla çeki düzen verir. Sivil Toplum Kuruluşları doğruyu alkışlamanın yanında yanlışa da karşı durmak zorundadır. Ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde hemşeri derneklerine büyük görev düşüyor. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülkenin kurucuları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşit yurttaşlık düşüncesini bizlere hedef gösterdi. Biz de bu düşünceyle çalışıyor, Yenimahalle’de hiç kimseyi ayırt etmeden, diline, dinine, düşüncesine bakmadan hizmet sunuyoruz. 13 yıldır Yenimahalle’de hemşeri derneklerine tam destek veriyoruz” dedi.

Hemşeri dernekleri vatandaşın birlik ve beraberliğini sağlaması, doğduğu toprakların kültürünü yaşatması açısından büyük önem taşıyor diyerek sözlerini sürdüren Yaşar “Vatandaşlarımız son dönemde ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşıyor. Kin ve nefret yerine barış ve kardeşliği egemen kılmalıyız. Bu süreçte kime ne görev düşüyorsa taşını elin altına koyması gerekiyor. Hemşeri dernekleri de böylesine sıkıntılı bir dönemde vatandaşların beraberliğini ve sıkıntılarını paylaşması açısından önemli bir görev üstleniyor. İnsanlar bu dernekler aracılığı ile acı günde tatlı günde bir arada oluyor, birlikte mücadele ederek sıkıntılarına çözüm buluyor. Ekonomik ve sosyal olarak birçok sıkıntıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde hemşeri derneklerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. 

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Başkan Yaşar’a teşekkür
Hemşeri derneklerine verdiği destekten ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür eden Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç “Amacımız her ay yapmış olduğumuz toplantılarda ilçelerimizdeki belediye başkanlarımızla bir araya gelmek ve sıkıntılarımızı, önerilerimizi kendileriyle paylaşmak. 2003 yılında kurulan derneğimiz Ankara ilinde yaşayan hemşerilerimizin birliğine katkı sunuyor. Bu süreçte bize olan desteğini esirgemeyen Fethi Başkan’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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