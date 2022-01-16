Başkanı Turgut Altınok duyurdu: ‘Kent Park Ormanını’ Keçiören’imize ve Başkent’imize kazandıracağız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Bir milyon 240 bin metrekare (Bin 240 dönüm) alanı Tarım ve Orman Bakanlığımızdan devralıp ağaçlandırarak devasa bir ‘Kent Park Ormanını’ Keçiören’imize ve Başkent’imize kazandıracağız” dedi.

Başkan Altınok okullarda, mahallelerde ve ilçe genelinde yürüttükleri ağaçlandırma çalışmalarıyla daha yeşil bir Türkiye için seferber olduklarını kaydederek şunları söyledi:

“Şimdi sizler okuyorsunuz, mezun olduğunuzda da bu ağaçlar okulumuzda ebedi kalacak. Diktiğimiz ağaçlarla hem okullumuzu hem mahallemizi hem şehrimizi hem başkentimizi hem de ülkemizi yeşillendirmiş oluyoruz. Keçiören Türkiye’de en çok park, yeşil alan ve spor tesisi olan ilçedir. Yeni park yeşil alan yapıyoruz. Bağlum Millet Bahçemizin ihalesi yapıldı. Toplam 446 bin metrekare alana yapılacak. Bir de Köselik’te 197 bin metrekarelik alana mesire alanı, spor tesisi ve yeşil alan yapıyoruz. Ayrıca 3 yıla yakın sürede birçok yatırım yaptık. Yükseltepe Mahallemizde 97 bin metrekare alana park, spor tesisi ve yeşil alan yaptık. Buraya 12 bin adet çeşitli türde bitki diktik. Ülkemizi ve milletimizi seviyoruz. Bu nedenle topraklarımızı ve ülkemizi yeşil bir Türkiye haline getireceğiz. Diktiğiniz ağaçlara gözünüz gibi bakacaksınız. Her bir ağaçtan sizlere sevap gelecek. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bizlere bu cennet vatanı bırakan başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Keçiören’de çocuklara ve gençlere yönelik önemli yatımlara devam ettiklerini de kaydeden Altınok, ilçede yapımı devam eden lunapark ve buz pateni pisti çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

“Sizler için Kalaba Mahallemizde lunapark yapmaya başladık. 37 bin metrekare alanda hem Milli Mücadele Müzesi hem de lunapark yer alacak. Ayrıca Ovacık Mahallemizdeki buz pateni pistimizin yapımında da sona yaklaştık. Dün Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keçiören’deydi. Ayvalı Gençlik Merkezimizin temelini attık ve 35 spor tesissimizin de açılışını yaptık. Bunlar yeni yaptığımız eserlerdir. Bunların tamamını çocuklarımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Deniz Dünyamızı güzelleştirdik. Teleferiğimiz de sizler için hizmet veriyor. Cumhuriyet Kulemizi yapıyoruz. Kulemizin en üst katında uzay terası olacak ve sizlere uzay yolculuğu yaptıracağız.”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda okul bahçesine öğrencilerle birlikte 200 adet ağaç dikti. Daha sonra da evlerinin bahçelerine ve müsait alanlara dikmeleri için öğrencilere 2 bin adet sedir çamı dağıtıldı.