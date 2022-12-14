Başkent EDAŞ Ankara’da kış hazırlıklarına kesintisiz devam ediyor

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) Ankara’da kesintisiz elektrik ve enerji için çalışmalarını sürdürüyor. Başkent EDAŞ kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı da 25 ilçede 525 araç ve 1510 personelle hazırlıklarına devam ediyor.

Başkentte toplamda 1 milyar 402 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarına devam eden Başkent EDAŞ, 97 dağıtım trafosu, 451 alçak gerilim dağıtım panosu ve 93 beton köşk tesis ederek çalışmalar yaptı.

Başkent EDAŞ, montajını gerçekleştirdiği 243 hücre, 4 bin 13 direk ve 1714 aydınlatma armatürüne ek olarak, 109 direk üstü trafo, 319 bina, 1196 saha dağıtım kutusunun ve 6 bin 4 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 445,31 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 40,04 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi planladı.

Bu kapsamda Başkent EDAŞ, yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı. Şirket arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Hizmet verdiği illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda Başkent EDAŞ, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor. Bu sayede Başkent EDAŞ kesintisiz çalışmalar sürdürebiliyor.

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