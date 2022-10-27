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Başkent EDAŞ muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu

Başkent EDAŞ, hizmet verdiği Ankara’da kesintisiz elektrik dağıtımı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkent EDAŞ muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu

Enerjisa’ya bağlı Başkent EDAŞ, Ankara Merkez İlçe Muhtarlar Birliği Başkanları ve Yardımcılarına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ankara Metropol Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Elmadağ, Mamak, Yenimahalle ve Keçiören Muhtarlar Birliği Başkanları ve Yardımcılarından oluşan heyet, Başkent EDAŞ yetkilileri ile bir araya gelerek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda Başkent EDAŞ yetkilileri 2022 yılında hayata geçirdiği çalışmaları ve 2023 yılı şebeke, tesis ve yatırım planlarını tanıtma fırsatı buldu.

 TALEPLER DİLE GELDİ 

Toplantıda Ankara’da gerçekleştirilen arıza, onarım, bakım faaliyetleri ile enerji dağıtım altyapısı yatırımları ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan muhtarlar, muhtarlık birliklerine bağlı diğer muhtarların taleplerini de dile getirdi. Talepler için oluşturulacak çözüm önerileri konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında muhtarlar Başkent EDAŞ ’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 TOPLANTILAR SÜRECEK 

Başkent EDAŞ, muhtarlarla olan iletişimini bir adım ileriye taşıyarak 0312 186 00 00 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de iletişimini sürdürüyor. Bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda il ve ilçe muhtar ve muhtar başkanları ile sürdürülen iletişim kapsamında dönemsel toplantılar gerçekleştirerek muhtarlar tarafından iletilen talepleri de değerlendiren Başkent EDAŞ, yıl sonuna kadar benzer toplantılar planladı.

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