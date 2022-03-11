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Başkent EDAŞ yetkilileri Zonguldak’ta muhtarlarla buluştu

Başkent EDAŞ yetkilileri Zonguldak’ta muhtarlarla bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısında kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konuşuldu.
Başkent EDAŞ yetkilileri Zonguldak’ta muhtarlarla buluştu

Başkent EDAŞ merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren muhtarlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Zonguldak merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren muhtarlardan oluşan heyetler, 3 ayrı günde Başkent EDAŞ yetkilileri ile bir araya gelerek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında Başkent EDAŞ Zonguldak Dağıtım Operasyonları Müdürü Buğra Han Çağıran yoğun kar yağışı ve fırtına boyunca Zonguldak’ta yaşanan elektrik kesintilerine karşı yapılan mücadeleyi muhtarlara aktarırken, Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Burak Çetin, şu ana kadar yapılan yatırımlar ve 2022 yılı içerisindeki yatırım planlama hedefleri ile ilgili bilgi verdi.

KAR YAĞIŞI ÖNCESİNDE YAPILAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DA ANLATILDI

Yoğun kar yağışı öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler de paylaşılan toplantılarda, afet süresince çevre illerden gelen ekipleri ve bölgeye getirilen araçların zor şartlarda yürüttüğü çalışmalar aktarıldı. Yapılan toplantıda Zonguldak’ta gerçekleştirilen enerji dağıtım altyapısı yatırımları ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan muhtarlar, mahalle sakinlerinin taleplerini de dile getirdi. Talepler için oluşturulacak çözüm önerileri konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonrasında muhtarlar Başkent EDAŞ ’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yürüttüğü iletişim ve geri bildirimlerle müşteri memnuniyetini hep daha üst seviyeye taşımayı hedefleyen şirket hizmet devamlığı kapsamında ihtiyaçları daha iyi saptamak için bölgesinde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ve şirketler ile koordineli çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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