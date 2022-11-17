Başkent enerjide kışa hazırlıklı giriyor

EDAŞ tarafından yılın ilk 9 ayında 21 ilçede 55.424 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı. 1304 pano ile 542 trafo ve 68 dağıtım merkezi elden geçirildi. 631 Km’lik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara’da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

KIŞ HAZIRLIĞI TAMAM

Başkent EDAŞ, Ankara’da hizmet verdiği 20.487 trafo ve 64.915 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

BAKIMLAR YAPILDI

Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’da 55.424 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 1304 pano ile 542 trafo ve 68 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 631 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.

309 KM YENİ KABLO DÖŞENDİ

Ankara’da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 309 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1.157 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 262 elektrik panosu ve 65 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

186’DAN ULAŞILABİLİYOR

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA