  • BIST 4.542,49
  • Altın 1059.124
  • Dolar 18.6173
  • Euro 19.3499
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkent enerjide kışa hazırlıklı giriyor

EDAŞ tarafından yılın ilk 9 ayında 21 ilçede 55.424 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı. 1304 pano ile 542 trafo ve 68 dağıtım merkezi elden geçirildi. 631 Km’lik hattın bakımı gerçekleştirildi.
Başkent enerjide kışa hazırlıklı giriyor

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara’da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

 KIŞ HAZIRLIĞI TAMAM 

Başkent EDAŞ, Ankara’da hizmet verdiği 20.487 trafo ve 64.915 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. 

 BAKIMLAR YAPILDI 

Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’da 55.424 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 1304 pano ile 542 trafo ve 68 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 631 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.

baskent-edas-kis-hazirligi.jpg

 309 KM YENİ KABLO DÖŞENDİ 

Ankara’da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 309 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1.157 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 262 elektrik panosu ve 65 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

 186’DAN ULAŞILABİLİYOR 

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. 

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç parlamentosunda terörle mücadele yasa tasarısı onaylandı17 Kasım 2022 Perşembe 01:04
  • Trafik sigortasında kişi temelli poliçe dönemi17 Kasım 2022 Perşembe 01:01
  • Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden terörist yakalandı17 Kasım 2022 Perşembe 00:58
  • Altındağ'da öldürülen 5 Afganın katil zanlısı Afganistan'a kaçtı16 Kasım 2022 Çarşamba 14:47
  • Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası16 Kasım 2022 Çarşamba 14:35
  • Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi öldü16 Kasım 2022 Çarşamba 13:05
  • Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası16 Kasım 2022 Çarşamba 13:02
  • MSB duyurdu: Yunan sınırında 5 terörist yakalandı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:37
  • Endemik bitki türleri için doku ve DNA bankası16 Kasım 2022 Çarşamba 11:15
  • Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntülerine ulaşıldı16 Kasım 2022 Çarşamba 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti