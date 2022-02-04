  • BIST 1.966,20
  • Altın 780.42424
  • Dolar 13.5497
  • Euro 15.5386
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı.
Başkent güne kar ile başladı

Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 kilometreye 2 saat! Doğu'da karla böyle mücadele ediliyor03 Şubat 2022 Perşembe 09:50
  • İzmir'de sağanak etkili oldu03 Şubat 2022 Perşembe 09:38
  • Online yemek sipariş şirketi kuryeleri maaş zammı için eylemde02 Şubat 2022 Çarşamba 20:51
  • Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı02 Şubat 2022 Çarşamba 18:57
  • Meteorolojiden 56 ile kodlu uyarı yapıldı02 Şubat 2022 Çarşamba 10:04
  • Bursa'da, sazlık alanda çıkan yangın 4 saatte söndürüldü01 Şubat 2022 Salı 22:34
  • Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? aşure nasıl yapılır? Muharrem ayında ne ibadeti yapılır?01 Şubat 2022 Salı 14:40
  • Analı kuzulu kurtarma operasyonu01 Şubat 2022 Salı 11:43
  • Mukaddes üç aylar yarın başlayacak01 Şubat 2022 Salı 10:01
  • Marmaris’te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi31 Ocak 2022 Pazartesi 22:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti