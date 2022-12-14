Başkent Hoşdere Caddesi’nde eski eşini iki kurşunla yaralayan şahıs tutuklandı

Ankara Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde sokak ortasında eşini tabancayla vuran şahıs çıkarıldığı mahkeme kararınca tutuklandı.

Başkentte sokak ortasında tartıştığı eşini tabancayla yaralayan şüpheli Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet E. gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından şahıs, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Adliyesi’ne getirilen Mehmet E. soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini söyleyen şahıs, iki çocuklarının olduğunu belirtti. Mehmet E. aile ile içi sorunlar nedeniyle 2020 yılında eşi ile boşandıklarını aktardı.

ESKİ EŞİNİ VURDU ARDINDAN İNTİHAR ETMEYİ DENEDİ

Şüpheli, başka bir suç dosyası kapsamında tutuklu olduğunu ve Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ifade etti. Şahıs, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşı karşıya geldiğini aktardı.

Şahsın kızları hakkında konuşmak istediğini, fakat eski eşinin kendisini terslediğini iddia etti. Bu durumun ardından belindeki ruhsatsız tabanca ile iki el yere ateş ettiğini ileri sürdü.

Yaşanan olayın ardından şüpheli, yaptıklarını hatırlamadığını ve kaçtığı evde intihar etmeyi denediğini dile getirdi.

Mehmet E, ifadesinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçu dolayısıyla tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Eski eşi tarafından iki kurşunla ağır yaralanan Pelin C’nin tedavisi sürüyor. Olayın ardından Pelin C.’nin özel hastaneye kaldırıldığı ve bu özel hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Ameliyatın çıkan Pelin C’nin çoklu organ yaralanması sebebiyle hayati tehlikesi devam ediyor. Mağdur yoğun bakım ünitesinde entübe şekilde uyutularak izleniyor.



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