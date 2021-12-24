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Başkent Kart en çok gıdada kullanıldı

‘Başkent Kart’ ile 21 Mayıs-21 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 284 milyon 933 bin 611 TL’lik harcama yapıldı. Başkent Kart’ın kullanıldığı alışverişlerde 136 milyon 990 bin 741 TL ile en büyük payı gıda harcamaları oluşturdu. 
Başkent Kart en çok gıdada kullanıldı

İnsan odaklı ve çağdaş yönetim anlayışı ile sosyal yardım alan vatandaşların hayatını kolaylaştırarak ihtiyaçlarının seçimini kendilerine bırakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Başkent Kart” kullanımı her geçen gün artıyor. 

Sosyal yardım alan aileler başta olmak üzere diğer vatandaşlar tarafından kullanılan Başkent Kart ile 21 Mayıs-21 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 284 milyon 933 bin 611 TL’lik harcama yapıldı. Yapılan alışverişlerde en büyük payı 136 milyon 990 bin 741 TL ile gıda harcamaları oluşturdu.

OYUNCAK HARCAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Sadece sosyal yardım alan ailelerin değil Türkiye’nin en geniş kapsamlı şehir kartına dönüşen Başkent Kart kullanımı verileri arasında 1 milyon 127 bin 792 TL ile oyuncak harcaması dikkat çekti.

220 bin sosyal yardım alan aile ile 110 bin vatandaş tarafından eğitimden sağlığa, yemekten giyime, fatura ödemelerinden bebek ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan Başkent Kart kısa bir süre içinde ise 70 bin çiftçiye dağıtılacak. Yaklaşık 400 bin kullanıcıya ulaşacak Başkent Kart ile 21 Mayıs’tan bugüne kadar yapılan harcama kalemleri ve tutarları ise şöyle:

-Sağlık: 573.989 TL  
-Eğitim: 2.312.306 TL  
-Giyim: 9.230.379 TL  
-Oyuncak, Hediyelik eşya ve oyun: 1.127.792 TL  
-Bebek ürünleri: 664.289 TL  
-Restoran, kafe, yemek hizmetleri: 12.316.312 TL  
-Gıda: 136.990.741 TL  
-Kamu hizmetleri ve fatura ödeme: 47.682.852 TL  
-Diğer: 74.034.951 TL            

BAŞKENT’İN ÖDÜLLÜ KARTI İLE SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE DESTEK

Kredi kartlarındaki gibi çipli ve temassız ödeme imkânına sahip ön ödemeli para kartı olan Başkent Kart, kullanıma açılmasının ardından 7 ay geçmesine rağmen finans ve teknoloji alanlarında aldığı ödüllerle de adını tüm dünyaya duyurdu.

Başkent Kart’ın teknolojik altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, “Sardis Ödülleri” kapsamında 3 altın ödül alırken, Fast Company Dergisi’nin uluslararası platformda düzenlediği “Most Innovative Campanies” araştırması sonucunda ise dünyanın en iyi 7’nci inovatif şirketi oldu.

İhtiyaç sahipleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenen limitler doğrultusunda harcama yapabilirken, Başkent Kart sahibi diğer vatandaşların yaptığı harcamalarla elde edilen komisyon da yıl sonunda sosyal yardım havuzuna aktarılacak. 
Başkent Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi A Blok Ana Hizmet Binası ile ASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki başvuru noktalarına gelerek kart başvurusu yapabiliyor. 

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