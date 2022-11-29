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Başkent Kart nedir, nasıl alınır? Başkent Kart bakiyemi nasıl öğrenirim?

Başkent Kart düzenli sosyal yardım alan bireylerin aldığı karttır. Bu kart sahiplerinden herhangi bir aidat ücreti alınmaz. Peki, Başkent Kart nedir, nasıl alınır? Başkent Kart bakiyemi nasıl öğrenirim? 2023 Başkent Kart Bakiye sorgulama nasıl yapılır?
Başkent Kart nedir, nasıl alınır? Başkent Kart bakiyemi nasıl öğrenirim?

Birçok sosyal yardımdan Başkent Kart sayesinde yararlanan vatandaşlar, kart bakiyesini öğrenme konusunda bazen zorluk yaşayabiliyorlar. Sosyal yardım alan birçok kişinin bu kartı kullanmaya başlamasıyla Başkent Kart bakiye sorgulama araştırma konusu haline geldi. Peki, Başkent Kart nedir, nasıl alınır? Başkent Kart bakiyemi nasıl öğrenirim? 2023 Başkent Kart Bakiye sorgulama nasıl yapılır?

 BAŞKENT KART NEDİR? 

Başkent Kart vatandaşlara kırtasiye ve gıda gibi birçok sosyal yardımın yapıldığı kartlardan biridir. Sosyal yardım ihtiyacı duyan vatandaşlar bu kart ile alışveriş yapabiliyor. Başkent Kart ile aynı zamanda birçok sosyal yardım tek kartta birleşmiştir. Kart bünyesinde temassız ödeme kolaylığı da bulunuyor. Başkent Kart’ın aidatı ve yıllık yenileme ücreti bulunmuyor. Vatandaşlar bu kartı uzun yıllar boyunca kullanabiliyor. Başkent Kart para çekme, para yatırma ve fatura ödeme gibi işlemleri de yapma imkânı sunuyor. Başkent Kart tüm pos cihazlarıyla beraber çalışıyor.

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 BAŞKENT KART NASIL ALINIR? 

Başkent Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Binası A Blokta’ki Başkent Kart bankosuna gidip 20 TL’lik bir ücret ödeyerek Başkent Kart sahibi olabiliyor. Sosyal destek yardımı amacıyla Başkent Kart almak isteyen vatandaşların öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde bulunan sosyal hizmetler bölümünden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvuru onaylandığı takdirde Başkent Kart kişiye ücretsiz bir şekilde veriliyor. 

 BAŞKENT KART BAKİYEMİ NASIL ÖĞRENİRİM? 

Birçok imkân sağlayan Başkent kart kullanıcıların hizmetinde olmaya devam ediyor. Başkent Kart kullanıcıları bu imkândan faydalanıyor ama bazen bakiye bilgisini öğrenmekte zorlanabiliyor. Başkent kart bakiye sorgulamanın da birçok seçeneği var. İşte Başkent Kart bakiye sorgulama yolları:

* Başkent Kart bakiyenizi bankaların ATM cihazlarından öğrenebilirsiniz.

* Başkent mobil uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve “Başkent Cüzdan” menüsünden kart bakiyenizi öğrenebilirsiniz. 

* Sisteme kayıtlı cep telefonunuzdan Başkent153 çağrı merkezini arayarak bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. 

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