Başkent merkezli 25 ilde FETÖ soruşturmalarında 76 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında örgütün mahrem hizmetler yapılanmasında oldukları iddiasıyla 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve adalet teşkilatı içinde yuvalanan FETÖ mensuplarına yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan 11'i astsubay rütbesinde görevli, 2'si ihraç, 10'u emekli ve 3'ü daha önce ayrılmış toplam 26 mahrem imam tespit edildi.

Başka bir soruşturmada ise adalet teşkilatına sızarak örgütlenen, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu saptanan 50 zanlı belirlendi.

Ankara merkezli 25 ilde 76 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.