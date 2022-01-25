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Başkent Millet Bahçesi, ziyaretçilere kayak keyfi yaşattı

Açıldığı ilk günden beri Ankaralılara dolu dolu keyif yaşatan Başkent Millet Bahçesi, ziyaretçilere kayak keyfi de yaşattı. 
Başkent Millet Bahçesi, ziyaretçilere kayak keyfi yaşattı

Millet Bahçesi, her biri birbirinden başarılı kayak sporcularına ev sahipliği yaptı. Sporcular hem antrenman yaptı, hem de ziyaretçilere seyir keyfi yüksek bir performans sergiledi. 

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TABLO GİBİ MANZARALAR 
Yazın yemyeşile, kışın beyazlara, bahar aylarında ise yeşilin, sarının ve kızılın binbir tonuna bürünen Altındağ’ın, karın keyfini çıkarmak ve güzel manzaralar eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenlere benzersiz bir keyif sunduğunu hatırlatan Başkan Balcı “Kar keyfi yaşamak isteyen herkesi, eğlenmek isteyen çocuklarımızı dört mevsim ayrı güzellikte olan Altındağımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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