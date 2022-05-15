Başkent'in kültür yolunda 300'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek

Bu yıl ilki düzenlenecek 'Başkent Kültür Yolu Festivali'nde kentin tarihi ve kültürel mekanlarını içine alan 4.7 kilometrelik yol üzerindeki 70'den fazla farklı noktada 300'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Ankara, bu yıl ilki düzenlenecek 'Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Hazırlıklarına başlanan festival 28 Mayıs -12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özellikle kentin tarihi bölgesi olan Ulus, Kale, Hamamönü ile çevresindeki tarihi ve kültürel mekanlarını da içine alan 4.7 kilometrelik kültür yolu üzerindeki 70'den fazla farklı noktada düzenlenecek 300'den fazla etkinlik, Başkentlileri ve çevre illerdeki sanatseverleri, yerli ve yabancı 1500'den fazla sanatçı ile buluşturacak.

16 GÜN DOLU DOLU GEÇEÇEK

Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın kültür ve sanatın da başkenti haline gelmesi amacıyla hayata geçirilen festival kapsamında senfoni konserlerinden tiyatro temsillerine, edebiyat söyleşilerinden çocuk etkinliklerine, sergilerden film gösterimlerine kadar çok geniş bir yelpazede planlanan kültür sanat etkinlikleri 7’den 70’e herkese sanat dolu bir 16 gün yaşatacak. Festivalde ücretli ve ücretsiz etkinlikler yapılacak.

Festivalin etkinlikler listesine 'www.baskentkulturyolu.com' internet sitesi ile ve 'Başkent Kültür Yolu' adlı mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek. Ücretli etkinliklerin biletleri ise "sanatcepte" uygulamasıyla https://biletinial.com/ üzerinden alınabilecek.

GEZİLER DÜZENLENECEK

16 gün sürecek festival boyunca belirlenen 4.7 kilometrelik alan üzerinde İnanç Rotası ile Cumhuriyet Yapıları Rotası düzenlenecek. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gruplar halinde cüzi bir ücret karşılığında düzenlenecek turlarda Ankara'nın tarihi katmanlarını ve çok kültürlü yapısını yansıtan dini mekanlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş yıllarına tanıklık eden birçok tarihi yapılar tanıtılacak.

ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık tarafından düzenlenecek festivalle ilgili özetle şunları söyledi: "Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergahta Ulucanlar Müzesi'nden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Bu güzergahta Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan ve Koç Müzeleri, Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Resim Heykel, Etnografya ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera ve tiyatro binalarımız yer alıyor. Ankaralıların hafızasında önemli yeri bulunan 1. ve 2. Meclis binalarımız, Sümerbank Binası ve Gençlik Parkı da festival boyunca çok özel etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak." 28 Mayıs'ta başlayacak festival için Ankara'da hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Başkent Kültür Yolu üzerindeki noktalara festivalle ilgili dev brandalar asılıyor.

​​​​​​​Osman Akdoğan/İLKSAYFA