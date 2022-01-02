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Başkent'in yeni hikayematiği: Ankaloji

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Başkent'in yeni hikayematiği: Ankaloji

Başkentlilere konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da raylı sistemlerde yolculuk yapan vatandaşları okumaya teşvik etmek, boş vakitlerini değerlendirmek ve bilgilendirmek için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Hikayematik olarak adlandırılan ‘Ankaloji’ler, Metro ve ANKARAY istasyonlarında yer almaya başladı. 

İLK ETAPTA 7 İSTASYONA YERLEŞTİRİLDİ
    Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Metro ve ANKARAY’da 7 istasyona yerleştirilen “Ankaloji” ler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
     Ankara Müzeleri, Roman-Hikaye, Ankara Kent Rehberi, Tarihte Ankara, Çocuk Hikayeleri, Büyükşehir İş Başında ve Ankara Hakkında Bunları Biliyor Musunuz? butonlarının yer aldığı Ankaloji’lerde hem Türkçe hem de ingilizce dil seçeneği bulunuyor.
     İlk etapta Kızılay Metro İstasyonu’na 2, Milli Kütüphane, ODTÜ, Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ istasyonlarına da 1 olmak üzere toplamda 7 noktaya yerleştirilen Ankaloji’lerin sayısı önümüzdeki süreçte artırılacak.

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VATANDAŞLAR ANKALOJİ’DEN MEMNUN 
    Metro ve ANKARAY’da kısa seyahatleri sırasında Ankaloji’lerden aldıkları yazılı eğitici bilgi notlarını ve hikayeleri okumaya başlayan 7’den 70’e tüm vatandaşlar, yeni uygulama ile ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle ifade ettiler:
-Sinem Atmaca: “Kesinlikle çok keyifli. Her yaş kesimine hitap etmesi çok güzel. Ben de edebiyat öğrencisiyim. Okumaya teşvik edici çok güzel bir uygulama olmuş.”
-Aynaz Şarifi: “İlk kez Ankara’da gördüm. Yabancı olduğum için benim için çok bilgilendirici bir uygulama olmuş. Çok beğendim.”
-Elif Merve Köse: “Çok beğendim. Hikayeleri metroda ve evde okuyacağım.”
-İsmail Köse: “Kızımla birlikte bir hikaye aldık. Çok güzel. Metro yolculuğumuzu bu hikayeleri okuyarak geçireceğiz. Bence harika bir uygulama olmuş. Bu uygulamayı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”
-Tarık Uysal: “Uygulama çok güzel olmuş. Mansur Başkana çok teşekkür ederiz.”

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