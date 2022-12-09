Başkentray’a yolcuların yoğun olduğu saatler için ek sefer getirildi

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 12 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Başkentray’da seferlerin ve kapasitenin yolcu sayısının çok olması sebebiyle artırılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın yapmış olduğu açıklamada Şeb-i Arus törenleri sebebiyle Ankara-Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında ilave sefer düzenleyeceklerini ve Başkentray’da 12 Aralık tarihi itibarıyla yolcu sayısının yoğun olduğu saatlerde hem sefer hem kapasite artışı yapacaklarını bildirdi.

Yalçın, Başkentray’ın metro, YHT ve otobüs duraklarına olan bağlantıları sebebiyle şehir içi ulaşımın ana omurgası olduğunu söyledi. Aynı zamanda Ufuk Yalçın, merkezi durakları olan ve Kayaş-Sincan güzergâhında 26 durakta hizmet veren Başkentray’ın Ankara’nın iş yaşamı ve kültür turizmine katkı sağladığını açıkladı.

BAŞKENTRAY’A YOĞUN TALEP

Başkentray’ın günlük 70 binin üzerinde yolcu taşıdığını açıklayan Yalçın, Başkentray’ın Ankara için çok önemli bir yere sahip olduğunu ve insanlar tarafından daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Ufuk Yalçın, 12 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yolcu yoğunluğuna bağlı olarak Sincan-Kayaş 07.00 ile 08.00 saatleri arasında ve Kayaş-Sincan hattında 08.00 ile 08.30 arasında tren seferlerini 10 dakikada bir olmak üzere planladıklarını duyurdu. Yalçın, 4 bin 500 kişilik kapasiteyi sefer sayısını 130’dan 133’e çıkartarak yaptıklarını aktardı. Aynı zamanda Yalçın, Başkentray’ın Ankaralılara sabah 06.00 ile 23.49 saatleri arasında hizmet verdiğini belirterek, Başentray’a olan talebin ve yolcu sayısının sürekli arttığına dikkat çekti.

ŞEB-İ ARUS SEBEBİ İLE EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Yalçın, Konya’da düzenlenen Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri münasebetiyle Ankara-Konya-Ankara YHT seferlerine büyük talep olduğunu aktardı. 7-17 Aralık tarihinde düzenlenecek Şeb-i Arus törenleri sebebiyle 17 Aralık günü törene gelecek vatandaşlara ek seferler yapılacağını duyuran Yalçın, tören sonrası 17 Aralık saat 23.00’te hareket edecek hızlı trenin 00.45’te Ankara’ya ulaşacağının bilgisini verdi. Yalçın, ilave YHT seferleriyle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 711 ek koltuk kapasitesi olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

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