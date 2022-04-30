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Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü 13.00-15.00 saatlerinde Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" konulu açık hava toplantısı yapılacak.

Anadolu Meydanı'ndaki program nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 30 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Pazar günü saat 08.00'den etkinlik sona erene kadar da Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Yardımcısı Uğur Denek, Ankara-Konya yolundaki denetim noktasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Ramazan Bayramı tatili süresince kent genelinde alınacak trafik önlemlerini değerlendirdi.

Ankara Emniyeti olarak, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Denek, Ankara'yı diğer illere bağlayan 5 ana arter üzerinde giriş ve çıkışta uygulama noktaları kurduklarını söyledi.

"Ankara'da yaklaşık 1500 trafik polisi görevlendirdik ve 24 saat esasına göre denetimlerimiz aksaksız devam edecek." diye konuşan Denek, sivil ve motorlu timlerin yanı sıra drone ve helikopter destekli denetimlerle oluşabilecek trafik kazalarına da kısa sürede müdahale edeceklerini belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinde araç kullanacak ve özellikle uzun yola çıkacak vatandaşları da uyaran Denek, "Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Hız kurallarına mutlaka uyalım, yakın takipten şiddetle kaçınmamız lazım. Uykusuz, yorgun asla araç kullanmayacağız. Kavşaklara yaklaşırken mutlaka hızımızı azaltmak durumundayız. Hatalı sollama yapmayacağız." diye konuştu.

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