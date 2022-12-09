Başkentte Adana Tanıtım Günleri başladı

Ankara'da, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, kebap, şırdan, şalgam gibi ünlü lezzetlilerinin de yer aldığı Adana Tanıtım Günleri başladı.

Altınpark Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nde birincisi düzenlenen Adana Tanıtım Günleri, 11 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kurdukları stantlarda faaliyetlerini anlatıyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bu tür etkinliklerin kentlerin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, başta Anavarza ve Kozan Kalesi olmak üzere Dağılcak Milli Parkı, Cennet Vadisi gibi tarihi ve turistik yerleri misafirlere tanıttıklarını söyledi.

500 BİN TON NARENCİYE

Stantlarında ayrıca nar ekşisi, turunçgil reçeli, portakal kolonyası, coğrafi işaretli Kuytucak narı, keçiboynuzu, karakılçık buğdayı, portakal sabunu gibi 40'a yakın yöresel ürünü tanıttıklarını aktaran Özgan, ilçenin en önemli geçim kaynaklarının başında narenciyenin geldiğini belirtti. Narenciyede hasat zamanının geldiğini ifade eden Özgan, "Mandalinanın tam sezonu şimdi, özellikle bölgede king, şeker dediğimiz mandalina. Washington dediğimiz cins olmaya başladı, limon oldu. Kozan Ovası'nda yıllık yaklaşık 500 bin tona yakın narenciye ile Türkiye üretiminin yüzde 20'si karşılanıyor. Narenciye ürünlerimizi de burada vatandaşlarımızla buluşturuyoruz." dedi.

POZANTI’YA BEKLERİZ

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da tüm Ankaralıları önce tanıtım günlerine ardından da ilçelerine beklediklerini söyledi. Doğa ve tarih severleri 1. Dünya Savaşı yıllarında Toros Dağları üzerindeki önemli yerleşim yerlerinden biri olan Belemedik köyüne beklediklerini ifade eden Çay, ziyaretçilerden belediyenin sebze ve meyve kurutma merkezinde ürettikleri ürünleri de görmelerini istedi.

USTASINDAN ADANA KEBAP TARİFİ

Tanıtım günlerinin en önemli uğrak noktalarından biri de tescilli Adana kebabının yapıldığı kebapçılar oldu. Kebap ustası Yunus Sönmez, iyi bir Adana kebabının 1 yaşını doldurmuş, 1,5 yaşını geçmemiş erkek kuzu etinden yapıldığını söyledi.

Kuzu kesildikten sonra sinirlerinin ve kemiklerinin ayrıldığını ve bir bütün olarak zırhtan geçirildiğini anlatan Sönmez, baharat olarak da sadece ıslatılmış pul biberi ve tuz kullandıklarını aktardı. Tescilli Adana kebabının özel şişlerde ve 150 gram olarak iyi yanmış közde 3-4 dakika pişirildiğini vurgulayan Sönmez, dürümün tablacı salatası ile servisin ise 6 çeşit meze ile sunulduğunu bildirdi. Adana tanıtım günleri pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



