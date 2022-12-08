Başkentte DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ mensuplarıyla irtibatta olduğu, aynı zamanda bir kısmının daha önce terör örgütü görevlerinde bulunduğu belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Başkent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alınırken, 7 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.