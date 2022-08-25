  • BIST 3.082,87
  • Altın 1029.15
  • Dolar 18.1603
  • Euro 18.1809
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Başkent'te DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Başkent'te DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 13 yabancı uyruklu yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:51
  • İnternette satış yaparken bu tuzağa düşmeyin24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:56
  • Keçiören'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:44
  • Ümraniye'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı23 Ağustos 2022 Salı 22:53
  • Bahçelievler’de gürültü yapanları uyardı canından oldu23 Ağustos 2022 Salı 22:52
  • Parkta dövülerek öldürülmüştü; o görüntüler ortaya çıktı23 Ağustos 2022 Salı 18:34
  • Ankara'da otomobildekilere silahlı saldırı; 1 yaralı23 Ağustos 2022 Salı 18:26
  • Sarıyer'de iş insanı otomobilinde ölü bulundu23 Ağustos 2022 Salı 17:27
  • Başkentte sahte içki üreticilerine operasyon: 4 gözaltı23 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Kilis'te anne ve kızının katili akrabaları çıktı23 Ağustos 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti