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Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TEM ekipleri, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden ardışık aranma kayıtları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen bir mahrem imam, bir aktif yarbay, bir aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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