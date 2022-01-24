Başkent'te Kazakistan paneli

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, ortaklaşa “Kazakistan’da Neler Oluyor?” adlı bir panel düzenledi.

KGK genel merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen panelde açılış konuşmasını SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse yaptı. Karaköse Kazakistan’daki son gelişmelerin analizini yaparak “Kazakistan’da son süreçte yaşanan hadiseleri de ilk andan itibaren dikkatle takip ettik ve sağduyu içerisinde Kazakistan devletinin ve halkının yanında tereddütsüz yer aldık” dedi.

Kazakistan’ın ve Türk devletler teşkilatının süreçten güçlenerek çıkacağını ifade eden Karaköse, “Bu deneyim bizlere Türk devletler teşkilatının zor zamanda ortak tavır sergilediğini, geleceğe damga vuracağını, bununla birlikte farklı alanlarda da işbirliğini ve savunma alt yapısını güçlendirecek adımlar atması gerektiğini göstermiştir” diye konuştu.

ZARARIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekoğlu, Kazakistan’da bu yılın başında yaşanan olayların başlangıç sebeplerini, yerlerini, olaylara katılanların motivasyonlarını, ortaya çıkan zararı açıkladı. Saparbekoğlu, bundan sonra Kazakistan’da böylesi olayların meydana gelmemesi için alınacak önlemler ile olası gelişmeleri Kazakistan perspektifi ile anlattı.

Araştırmacı-Yazar Feyzullah Budak ise uzun yıllar Kazakistan’daki çalışma hayatı deneyimlerinden hareketle derinlemesine bir Kazakistan tarihi, sosyolojisi ve kültürü analizi yaptı. Panel, katılımcıların sorularının alınması ve panelistler tarafından yanıtlanması ile son buldu.